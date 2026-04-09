アメリカとイランが2週間の停戦に合意してから一夜。イラン側はイスラエルによる攻撃を理由に「ホルムズ海峡は封鎖された」とし、情勢は依然、緊迫しています。こうしたなか、消費者のマインドを示す指数がコロナ禍以来、およそ6年ぶりとなる大きな下げ幅に。波乱含みの“停戦合意”で、日本経済にかかる霧はどうなるのでしょうか？きのう、過去3番目の上げ幅となった平均株価。2月末に過去最高値を記録して以降、中東情勢の混迷で