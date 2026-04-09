テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が７日に放送された。この日は先週に引き続いて「地元の友達１００人が選んだ好きな芸人ＧＰ」。芸人たちの地元の友達１００人に「好きな芸人」をアンケート。ランキング方式で発表する。キングオブコント決勝常連のコットン・西村真二は１４位、ワースト２のランキング結果に呆然とした。西村の地元友達ナカムラさんは、西村をトップワンに選出しながら「地元に帰ってくる時は夜遅くても一