劇団四季の公式サイトが、今月3日に俳優の丹靖子さんが亡くなったことを報じました。83歳でした。【写真を見る】【 訃報 】劇団四季の俳優・丹靖子さん(83)死去『ユタと不思議な仲間たち』クルミ先生役を28年演じ続ける『ライオンキング』ラフィキ役でオリジナル演出からも称賛丹さんは1976年に劇団四季に入団。『ヴェニスの商人』で初舞台を踏み、2012年に退団するまで、『ユタと不思議な仲間たち』クルミ先生、『ラ・ソヴァ