「楽天−日本ハム」（９日、楽天モバイル最強パーク）日本ハムの先発・加藤があわやバット直撃のアクシデントに見舞われた。初回無死一塁で、１−１からの３球目は打者・辰己のバットをへし折り、投前へのゴロとなったが、折れたバットが一直線に飛び、加藤を襲った。辛うじてバットをよけた加藤だったが、ボールを見失ってしまい、記録は安打に。何とか直撃は免れたが、無死一、二塁とピンチは広がってしまった。