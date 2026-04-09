国際宇宙ステーション=ISSの長期滞在から帰還した、宇宙飛行士の油井亀美也さん（56）がきょう（9日）、日本に帰国後初めて記者会見し、地球上での紛争や戦争は宇宙からでも見え、「見ていても悲しくなります」と話しました。JAXA=宇宙航空研究開発機構の宇宙飛行士・油井さんは1月、ISSでの2回目の長期滞在から帰還した後、アメリカでのリハビリを経て帰国しました。「星が大好き」と話す油井さんは、ISS滞在中の余暇時間に彗星や