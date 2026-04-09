韓国の4人組ガールズグループ・BLACKPINKのJENNIEが、RAY-BAN ＆ RAY-BAN METAのグローバルアンバサダーに就任。真っ赤なタイト衣装や、対照的なホワイトジャケットに身を包み、飾らない自信と美スタイルを披露した。【写真多数】圧倒的…サングラス姿のJENNIEポップアイコンの枠を超え、グローバルカルチャーをけん引するJENNIEは、今回の就任に対し、「Ray-Banとパートナーシップを組めることを本当にうれしく思っています。