東京六大学野球の春季リーグ開幕に向けた懇親会が9日、都内で行われ、早大・小宮山悟監督が取材に対応した。前日の8日には99年春から04年秋まで早大の指揮を執り、03年秋に同大初の10戦全勝優勝での4連覇を果たすなど、5度の優勝に導いた野村徹（のむら・とおる）さんが89歳で死去した。「連絡をいただいておりましたので、ご家族の方も覚悟して、瞬間を迎えていますから、我々も少なからず心の準備をして、静かに見守る状況