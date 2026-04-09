報道記者の女性にわいせつな行為をしたとして、岡山県警警視の男に懲役2年の実刑判決です。判決などによりますと、岡山県警の警視・和田弘男被告（59）は2024年5月、岡山市の自宅で酒を飲んで泥酔していた報道記者の女性にわいせつな行為をしたものです。裁判では、実際にわいせつ行為があったかどうかをめぐって証言・供述の信用性が争点となり、検察側は懲役3年を求刑、弁護側は「女性の証言は疑問が残る」として無罪を主張して