◇セ・リーグヤクルト−阪神（2026年4月9日甲子園）ヤクルトは、0−0の先制機、2回1死一、二塁で8番の奥川恭伸投手（24）が打席に入ったが、「ブンブン丸」池山監督から犠打のサインは出ず、強行策で空振り三振となった。スイングをかける背番号18にベンチで指揮官は笑顔。方針として「投手も9人目の野手」をベースとしており、この好機ではチャンスを広げることを奥川に期待した。とはいえ、昨日は5回に12球団最遅の