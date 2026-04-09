大相撲の元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ浜親方が、弟子に暴力をふるった問題で日本相撲協会が9日、降格と減給とする処分を発表しました。問題となっている暴力行為があったのは、2026年2月21日午前3時ごろ、伊勢ヶ浜部屋の力士や後援者らと会食中のことでした。弟子の伯乃富士関が、後援者の知人女性に対し太ももを触るなどの不適切な行為を行ったということです。伯乃富士関がこれまでにも同様のトラブルを起こしていたことなどから、