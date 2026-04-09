初夏に新宿武蔵野館ほかにて全国順次公開される桜井日奈子主演映画『死神バーバー』に、岡部大、平井亜門、猪塚健太、美保純らが出演することが決定。あわせて場面写真が公開された。 参考：日穏＝KANONが表現者として最も大切にしていること「自分自身が“楽しむ”ことが一番大事」 本作は、死神が営む美容室「冥供愛富（メイクアップ）」を舞台に描かれるヒューマンファンタジー。亡くなった人