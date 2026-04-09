ジャパンネクスト証券運営のＰＴＳ（私設取引システム）において東京電力ホールディングスが急騰している。東証の９日終値と比べ上昇率は一時１１％を超えた。日本経済新聞電子版が同日、「東京電力ホールディングスが募る資本提携について、米ファンドのブラックストーンやアポロ・グローバル・マネジメント、ソフトバンクなどが関心を示したことが９日分かった」と報じた。これに反応した買いが入った