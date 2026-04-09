Netflixシリーズ『九条の大罪』壬生憲剛役の町田啓太が、自身の公式Instagramアカウントを更新した。 参考：町田啓太、自腹の領収証を掲げて「ゴチしてきまちだ」佐野勇斗と“元バディ”2ショット 投稿には劇中の壬生憲剛のビジュアルで撮影された写真が7枚収められている。ライトアップされた東京スカイツリーを背景に花束を手にした姿で、金髪に両腕のタトゥーが入った壬生の出で立ちを披露している。