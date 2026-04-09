鉄道BIG4の一人でもあるダーリンハニー吉川正洋さんらが全国鉄道をぶらりひとり旅して回る、そんな「新・鉄道ひとり旅」も271回目を迎えます。「鉄道ひとり旅」は、スカパー！や一部CATV局で視聴可能な鉄道チャンネルをはじめ、一部地域の地上波やBSなどで視聴することができる人気の旅番組です。今回の舞台は伊予鉄道の郡中線。郡中線は、愛媛県の松山市〜郡中港までの11.4kmを結びます。スカパー！「鉄道チャンネル」（Ch.546）