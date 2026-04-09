きょう正午すぎ、山形県上山市の山中で火災が発生し、防災ヘリなどが消火活動にあたりました。今のところ、けが人はいないということです。 【写真を見る】上山市の山中の火災は鎮火に至らずあすも消火活動を行う予定ケガ人や建物への延焼は確認されず（山形） 近隣の住民「まさか上山で山火事とは」 警察と消防によりますと、きょう正午すぎ、上山市の鶴脛町の西山ふるさと公園の北東の山中で、「大量の煙が見える」と目撃