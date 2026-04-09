月山に春の訪れです。月山スキー場まで続く月山志津線の冬期閉鎖がきょう解除され、早速多くの人が月山を訪れていました。 【写真を見る】月山のスキーシーズン到来！ 月山志津線の冬期閉鎖解除雪質は例年通り（山形） 山形市から「これから姥ヶ岳という山まで登ってスキーで降りてくる。楽しみたい」 標高１９８２メートルの月山。あまりに雪深いために、多くの人が利用する姥沢駐車場までは