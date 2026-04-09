山形県長井市にある「慶助さんの梅林」が見ごろを迎えています。 【写真を見る】長井市の「慶助さんの梅林」が見ごろ1本の木に2色の花？中には不思議な梅も（山形） 長井市小出地区にあるこの梅林は、多くの人に楽しんでもらおうと、２０年以上前に樋口慶助さんが植えたもので、現在は、およそ５０種３００本の梅が楽しめます。地元では「慶助さんの梅林（けいすけさんのうめばやし）」と呼ばれ親しまれています。 慶助さん