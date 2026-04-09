春に起きやすい火災を未然に防ごうと、県では、きょうから啓発運動が始まりました。県では、きょうから今月２２日まで春季火災予防運動が行われます。 【写真を見る】おととしは大規模火災も...春に起きやすい火災を未然に防ぐ啓発運動5月12日まで「林野火災特別警戒期間」（山形） この運動は、街中でチラシを配るなど注意喚起を行い、火災を未然に防ごうとするものです。 春は空気が乾燥し風が強く吹くことなどから、例年、