日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月9日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限8096(1613) TOPIX先物 6月限1439(1018) 日経225ミニ 4月限1000( 0) 6月限2764(2566) ◯大和証券 限月取引高(