日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月9日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 11766( 11708) 9月限82(82) TOPIX先物 6月限 14753( 14753) 9月限15(15) 日経225ミニ 4月限9549(9299