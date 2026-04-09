日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月9日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 18472( 14848) 9月限76(16) TOPIX先物 6月限 19273( 18626) 日経225ミニ 4月限 12199(6449) 5月限2738(1238