日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万5000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 169( 169) SBI証券 146(48) 三菱UFJeスマート29(29) 松井証券28(28) 楽天