日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万4875円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 150(50) SBI証券 12(10) BNPパリバ証券 5( 5) 楽天証券 4( 4) 三菱UFJeス