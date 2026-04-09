日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万6875円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 5( 5) BNPパリバ証券 2( 2) 三菱UFJeスマート 1( 1) SBI証券 1(