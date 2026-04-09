京都府警が捜索する山林＝9日午後、京都府南丹市京都府南丹市の小6男児行方不明で、府警は9日も市内の山林に入り、安達結希さん（11）の捜索を続けた。通っている市立園部小と自宅の中間地点の山道に規制線が張られ、作業服姿の警察官が出入りした。園部小では、警察や保護者の見守りが強化される中、入学式が行われた。安達さんの自宅は小学校から約9キロ。同日の捜索は計約50人態勢で、自宅から小学校方面に約4キロ離れた山