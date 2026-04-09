鳥取県庁鳥取署は9日、女性に恋愛感情などを満たす目的で何度もメッセージを送ったとして、ストーカー規制法違反（ストーカー行為）の疑いで、県係長岡和宏容疑者（48）を逮捕した。署によると「恋愛感情ではなく親切心でメッセージを送っただけ」と容疑を否認している。逮捕容疑は2月26日から4月2日の間、30代女性に対し、拒まれたにもかかわらず、恋愛や恨みの感情で、乱暴な内容のメッセージを繰り返し送信するストーカー行