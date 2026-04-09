TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）が9日に生放送され、番組MCを務めるフリーアナウンサーの大島由香里（42）が本当に疲れた時に飲みたくなる酒がついに分かったと明かした。番組のオープニングでダブルMCを務めるフリーアナウンサーの垣花正（54）から「大島さんが働き者でね、この前の仕事も本当に大変だったんですって」と振られると、「そうなんですよ。なので今、人生で初めてワンカップ大関をメチャクチャ飲み