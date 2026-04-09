【ヒューストン＝中根圭一】有人月周回探査計画「アルテミス２」で、人類の最遠到達距離を５６年ぶりに塗り替えた宇宙船「オリオン」に搭乗中の米国とカナダの宇宙飛行士４人が８日、地上と交信して記者会見を行った。米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）飛行士のリード・ワイズマン船長（５０）は約半世紀ぶりとなる月の裏側の有人飛行について、「実は今も鳥肌が立っている。故郷の惑星が月の向こう側に沈むのを見られたのは驚くべき経