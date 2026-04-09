4月8日、嵐のファンクラブサイトなどを通じて、5月31日18時からの東京ドームでの最終公演が生配信されることが発表された。しかも、ファンクラブ会員以外も視聴可能とあって、お祭り騒ぎとなっている。「開演前の15時から特別映像の配信も予定しているようで、視聴チケットを購入することで見ることができます。嵐のファンクラブ会員が3900円、ファンクラブサイト『FAMILY CLUB』会員が4500円、そして一般が6000円で視聴可能とな