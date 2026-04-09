高須クリニックの高須克弥院長が4月6日、自身のXを更新。全身を襲っている“がん”の原因について言及し、波紋を呼んでいる。「高須氏はこの日、エイベックスの松浦勝人会長が人間ドックを受診したという昨年10月のポストを引用していました。松浦会長のそのポストには、人間ドックの受診が2日めであることや20年以上欠かさず受けて来たことに加え、《高須先生のように「がんは準備ができる病気だ」と言えるほど自分は強くなれ