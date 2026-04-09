映画『炎上』より、森七菜演じる主人公・樹理恵が一歩を踏み出す重要な瞬間を切り取った本編映像が、場面写真と共に解禁された。【動画】物語の重要な瞬間を切り取った『炎上』本編映像本作はオリジナル脚本で描かれる長編映画で、脚本・監督を手がけるのは長久允。映画化までに5年間の歳月をかけ、さまざまな人に取材を重ねながら物語を作り上げた。長久監督は「新宿歌舞伎町のニュースを見て、現場を取材し、彼女／彼らの物