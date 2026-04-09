18歳のときにスウェーデンから単身で来日、日本の映画コメンテーターの第一人者として活動を続けてきたタレントのLiLiCoが、日本での永住権を取得したことを発表。その報告に反響が寄せられている。「LiLiCoさんは、4月8日にブログを更新。《少し前にJ-WAVE ALL GOOD FRIDAYのオープニングで話したけど…日本の永住権!!いただきました》と、来日38年めにして、日本の永住権を取得したことを報告しました。休みのないなか、仕事の