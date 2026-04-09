桜井日奈子とSTARGLOW・日穏（KANON）がダブル主演するいまおかしんじ監督最新作『死神バーバー』より、岡部大、平井亜門、猪塚健太、美保純ら新キャスト18名を発表。併せて、ヒロインの美帆（桜井）と新米死神サクマ（日穏）を中心とした、出会いと別れが垣間見える場面写真28点が一挙解禁された。【写真】映画『死神バーバー』より新たな場面写真が大量公開（27枚）本作の舞台は、死神が営む美容室「冥供愛富（メイクアップ