バンダイスピリッツは、『ドラゴンボールDAIMA』より「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人4孫悟空-DAIMA-」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年4月10日(金)16時より予約受け付けが開始となり、2026年12月発送予定。2026年12月発送予定「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人4孫悟空-DAIMA-」(8,800円)『ドラゴンボールDAIMA』より「スーパーサイヤ人4孫悟空」がS.H.Figuartsに登場。