プロフィギュアスケーターでタレント・村上佳菜子が9日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。【写真】村上佳菜子、水着姿が「スタイル抜群」「可愛すぎ」イケメン夫の姿も（8枚）一昨年1月21日には、一般男性との結婚を報告した村上。SNSでは仲睦まじい夫婦ショットも度々公開し、注目を集めている。今回は「かみばっさー！！！あたま、かっるー！！！！#ショートカット#頭軽い」とつづり、髪型の