【「007 ファースト・ライト」PS5/Nintendo Switch 2パッケージ版】 発売日：2026年5月27日→2026年夏後半 H2 INTERACTIVEは、ストーリーアクションアドベンチャー「007 ファースト・ライト」のNintendo Switch 2用パッケージ版の発売日を延期する。新たな発売日は2026年夏後半を予定。 本作は、ジェームズ・ボンドの起源を再構築し、完全に