「ホロライブ」所属のVTuber・兎田ぺこらさんが、9日までに自身のチャンネルを更新し、配信されたばかりのゲーム『ポケモンチャンピオンズ』をプレイ。ガチ勢からの厳しすぎる“洗礼”を受けた。【動画】色違い統一パのガチ勢と当たるぺこらさん（2：32：26ごろ）本作は「ポケットモンスター」シリーズのバトルに特化したゲームで、4月8日にNintendo Switch版がリリースされたばかりの最新作だ。これまでに『ポケモンレジェ