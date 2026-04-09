日本マクドナルドが公開した動画の内容に、ネットがざわついた。８日、マクドナルドが公式インスタグラムで動画を公開、お笑い芸人のドンデコルテ・渡辺銀次（４０）が登場した。渡辺がマクドナルドの商品であるダブルチーズバーガーをほおばる様子で始まる動画では、冒頭Ｍ―１グランプリで披露したネタになぞらえて持論を展開する姿を披露。「渡辺銀次４０歳独身私は豊かです豊かさとは持っているものの多さではない無