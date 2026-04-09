モデルでタレントの近藤千尋が９日、ＳＮＳで夫婦仲睦まじい様子をアップした。近藤の夫はお笑いコンビ「ジャングルポケット」の太田博久。次女の入学式に参加したことを明かし、ネクタイ姿の太田とともにドレスアップした夫婦ショットを投稿。「無事に入学式もおわり娘の成長にうるっとしながら親にしてくれてありがとうと毎回思う」と親心をのぞかせた。別ショットでは公園らしきところで子供とくつろぐオフショットも披