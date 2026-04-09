シンガーソングライターのあいみょんとアイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・鎮西寿々歌によるＳＮＳでのやりとりに、ファンが歓喜した。７日、甲子園で行われた阪神ーヤクルト戦の始球式に登板したあいみょんは、自身のＸで写真とともに「初めての始球式、めっちゃ緊張したけどノーバンで投げられて良かった……！」と投稿した。この投稿に対し、同じ兵庫・西宮市出身の鎮西が「西宮のスターです」と