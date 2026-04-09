ＹｏｕＴｕｂｅｒのとうあが９日までに自身のインスタグラムを更新。ユーチューブ登録者数１４０万人、インスタグラムフォロワー８５万人の人気インフルエンサーが春らしいピンクコーデを披露した。「今年の桜はいつの間に咲いていつの間にか散ったね」というコメントと共に、公園のような場所でピンク色を効かせたメイクでピンクのニット、ピンクのサンダルを合わせたコーデを、桜のスタンプと共に投稿した。ヒョウ柄とピンク