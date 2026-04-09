女優の本田翼が９日までに自身のインスタグラムを更新。「ＣＯＡＣＨ」のバッグをアピールしたオフショットを公開した。投稿では、白いインナーに透け感のある黒いミニのワンピースに黒のロングレインブーツを合わせた春コーデで、限定商品のバッグを肩にかけた姿を披露。「コーチを象徴するアイコンキャラクターとして親しまれる”Ｒｅｘｙ（レキシー）”の１０歳を記念してポップアップが開催」と恐竜の絵文字と共にアップし