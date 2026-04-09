【モデルプレス＝2026/04/09】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）が、2026年4月8日・9日に東京ドームで「JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁’」を開催。アンコールでは一人ひとりがJAM（JO1のファンネーム）への想いをコメントした。【写真】JO1、東京ドームでユニット曲初披露◆金城碧海、一生パフォーマンス宣言金城碧海は本ライブを振り返り、今日という日が二度とないことを話し「もっともっとすごい景色をみ