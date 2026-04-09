女優・芳根京子がメイベルとの２ショット写真を公開した。映画「私がビーバーになる時」で主人公メイベルの日本語版声優を務めた芳根は９日までに、自身の公式インスタグラムを更新し、メイベルのぬいぐるみとの２ショットなどのショットを投稿した。「わたビバ楽しんでもらえてますか？感想待ってます。」とビーバーやハートの絵文字付きのキュートな文章で、ビーバー愛を表現。この投稿には「めっちゃ可愛かったです」「き