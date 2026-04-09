【モデルプレス＝2026/04/09】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の佐野愛花が4月7日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。両親の写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】ふるっぱー妹分「遺伝子最強すぎ」“美男美女”両親の結婚式ショット◆佐野愛花、両親の写真を公開佐野は「どっち似だと思う？」とつづり、写真を公開。ウエディングケーキに入刀している、タキシードとウエディングドレスに