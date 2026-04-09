ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」のメンバーによるうれしい報告に、ファンが歓喜した。井上玲音が８日、自身のインスタグラムを更新し、「毎週水曜日、『おねがいアイプリ』のコーナーレギュラーを担当します」とコメント。テレビ東京系で月〜金曜日に放送されている情報番組「おはスタ」への出演が決まったことを報告し、髪をお団子にまとめ、「おはスタ」のロゴマークと同じポーズを決