【モデルプレス＝2026/04/09】“元小学生ホスト”琉ちゃろの妹・まひめろが4月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。女子高生になった姿を披露し、話題となっている。【写真】元小学生ホスト・琉ちゃろの妹「大人になったね」衝撃の現在の姿◆琉ちゃろの妹・まひめろ、女子高生でのヘアスタイル公開まひめろは「今回もとっても可愛く仕上げてもらいました」とつづり、写真を投稿。目の上で切りそろえたシースルーバングで、顔周りにレ