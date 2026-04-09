◆忘れな草賞・リステッド（４月１２日、阪神競馬場・芝２０００メートル）血の勢いに乗っていく。アドマイヤシュラ（牝３歳、栗東・友道康夫厩舎、父エピファネイア）は阪神大賞典でコースレコードＶを飾ったアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）の半妹。「改めて、この路線で見直したい」とオークス（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）を見据える友道調教師は、仕切り直しの一戦へ力を込め