建て替え工事のため、2021年から休場していた名古屋の瑞穂公園陸上競技場が完成し9日、カメラが中に入りました。19日には、名古屋グランパスのサッカーの試合も予定されています。一体どんな施設になったのでしょうか。 【写真を見る】“名古屋のスタジアム”どう変わった？5年かけて完成した ｢アジア大会｣メイン会場 屋根付き&背もたれも 名古屋の瑞穂公園陸上競技場は、老朽化のため2021年3月から休場。5年をかけて