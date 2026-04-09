第２子を妊娠した歌手・倖田來未（４３）のノースリ衣装ショットにファンからは驚がくの声が寄せられている。先月３０日に第２子妊娠を発表した倖田は９日までにインスタグラムを更新。「ｂｉｌｌｂｏａｒｄＪａｐａｎさま！！１時間以上のインタビュー愛情たっぷりの記事を書いてくれました！！ぜひみなさん、「ＫＯＤＡＫＵＭＩ２５ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＴＯＵＲ２０２５〜Ｄｅ−ＣＯＤＥ〜」こだ